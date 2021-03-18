Олія, жири та риба – головні продукти, які підробляють у Європейському Союзі. Серед країн, звідки постачають фальсифікат, лідирують Іспанія та Італія.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала голова Асамблеї аграрних палат України Ольга Трофімцева.

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Фальсифікацією називають будь-яку усвідомлену діяльність, яка спрямована на отримання додаткової економічної переваги/вигоди в порушення законодавчих норм і за рахунок нас з вами – споживачів, – пояснила Трофімцева.

Далі очільниця ААПУ представила три топ-листи фальсифікацій і дала свої коментарі.

Топ-5 видів фальсифікації в ЄС

(у відсотках від загальної кількості випадків)

Неправильне маркування – 47% Заміна інгредієнтів/розбавлення/додавання того, чого не має бути в складі/або ж вилучення складових – 20% Застосування недопустимих видів обробки/переробки продукту – 16% Відсутня/підроблена або ж "підшаманена" документація на продукт – 15% Порушення інтелектуальних прав власності – 5%

Топ-продукти, які фальсифікують в ЄС

Олії та жири Риба та рибні продукти М'ясо та м'ясопродукти (окрім м.птиці) Фрукти та овочі М'ясо птиці і продукти з нього

Минулого разу в цей топ-лист входив мед. Цього разу – вибув… Стало вигідніше шаманити з м'ясом птиці, – іронізує експертка. – Але я трохи здивована, бо США відзначають зростання випадків підробки меду на фоні більшого споживання як частини healthy diet.

Топ-країни ЄС, з яких постачалися фальсифіковані продукти

Іспанія Італія Нідерланди Греція Польща

"Ще 5 років тому сумарні збитки від food crimes у світі оцінювались в 30-40 мільярдів доларів на рік. Скільки такі збитки становлять в Україні?" – резюмує Трофімцева.

Хто фальсифікує масло в Україні?

Сума збитків від фальсифікації продуктів в Україні невідома. Бо зараз у нас немає ресурсів, щоб підрахувати її. Але є деякі інші цифри і списки про підробки. Наприклад: "Хто фальсифікує масло: експерти назвали найбільших порушників".