Фальсифікація продуктів в ЄС: що і де найбільше підробляють
Олія, жири та риба – головні продукти, які підробляють у Європейському Союзі. Серед країн, звідки постачають фальсифікат, лідирують Іспанія та Італія.
Джерело:Фейсбук Ольги Трофімцевої
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала голова Асамблеї аграрних палат України Ольга Трофімцева.
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Фальсифікацією називають будь-яку усвідомлену діяльність, яка спрямована на отримання додаткової економічної переваги/вигоди в порушення законодавчих норм і за рахунок нас з вами – споживачів, – пояснила Трофімцева.
Далі очільниця ААПУ представила три топ-листи фальсифікацій і дала свої коментарі.
Топ-5 видів фальсифікації в ЄС
(у відсотках від загальної кількості випадків)
- Неправильне маркування – 47%
- Заміна інгредієнтів/розбавлення/додавання того, чого не має бути в складі/або ж вилучення складових – 20%
- Застосування недопустимих видів обробки/переробки продукту – 16%
- Відсутня/підроблена або ж "підшаманена" документація на продукт – 15%
- Порушення інтелектуальних прав власності – 5%
Топ-продукти, які фальсифікують в ЄС
- Олії та жири
- Риба та рибні продукти
- М'ясо та м'ясопродукти (окрім м.птиці)
- Фрукти та овочі
- М'ясо птиці і продукти з нього
Минулого разу в цей топ-лист входив мед. Цього разу – вибув… Стало вигідніше шаманити з м'ясом птиці, – іронізує експертка. – Але я трохи здивована, бо США відзначають зростання випадків підробки меду на фоні більшого споживання як частини healthy diet.
Топ-країни ЄС, з яких постачалися фальсифіковані продукти
- Іспанія
- Італія
- Нідерланди
- Греція
- Польща
"Ще 5 років тому сумарні збитки від food crimes у світі оцінювались в 30-40 мільярдів доларів на рік. Скільки такі збитки становлять в Україні?" – резюмує Трофімцева.
Хто фальсифікує масло в Україні?
Сума збитків від фальсифікації продуктів в Україні невідома. Бо зараз у нас немає ресурсів, щоб підрахувати її. Але є деякі інші цифри і списки про підробки. Наприклад: "Хто фальсифікує масло: експерти назвали найбільших порушників".
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