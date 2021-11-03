Фермери в Україні скорочують поголів'я свиней: які будуть наслідки

В Україні суттєво виросла кількість свиней, які йдуть на забій. Але от за вирощування нового поголів'я фермери беруться дуже неохоче.

У порівнянні з минулим роком реалізація свиней на забій сільськогосподарськими підприємствами зросла на цілих 13,3%. Для галузі цей сигнал є не надто позитивним.

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Як показують дані, 96% отриманого приросту живої маси свиней підприємства спрямували на забій. Це свідчить про відсутність можливості подальшого розвитку.

Окрім того, в 11 областях обсяги забою свиней перевищили вирощування, тобто виробники "згортають" діяльність.

На думку експертів, незабаром внутрішня пропозиція буде перекривати лише суттєву частину потреб українців. З часом це призведе до того, що ми будемо дуже залежними від імпорту свинини з Польщі та інших країн.

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