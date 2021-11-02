Минулого року пляшка олії в середньому коштувала 42 гривні, а вже зараз – 63 гривні. Окрім того, це далеко не найбільший показник, якого нам варто очікувати.

Цікаво Ціна сирого молока досягнула максимуму: чого чекати далі

Річ у тому, що на світовому ринку впала пропозиція олійних культур. Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі, наша продукція перекриває дефіцит.

Через подорожчання енергоносіїв та бензину також зросла вартість логістики та вирощування, що теж має вплив на кінцевого споживача.

Окрім того, "Укрзалізниця" збільшила вартість вантажних вагонів, тому нового стрибка цін довго чекати не доведеться.

В Україні відкрили першу ферму для вирощування креветок. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Найбільша в Європі та єдина в Україні: на Миколаївщині відкрили креветкову акваферму".