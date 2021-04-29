Як повідомляє французька організація FranceAgriMer, французькі виробники вина цього року зможуть розлити по пляшках лише 15 мільйонів гектолітрів. Це вдвічі менше, ніж у попередні роки.

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Цікаво, що минулий рік був більш ніж сприятливим – по пляшках у Франції розлили 46,7 мільйонів гектолітрів. Французький прем'єр Жан Кастекс вже оголосив про виділення допомоги на 1 мільярд євро виробникам сільськогосподарської продукції, в тому числі виноробам.

Окрім винограду, через морози постраждали й інші культури. За оцінками виробників, знищено близько 60% персиків, 70% слив і 80% абрикосів.

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