Как сообщает французская организация FranceAgriMer, французские производители вина в этом году смогут разлить по бутылкам только 15 миллионов гектолитров. Это вдвое меньше, чем в предыдущие годы.

Кстати Развитие посевов в Украине замедлилось

Интересно, что прошлый год был более чем благоприятным – по бутылкам во Франции разлили 46,7 миллионов гектолитров. Французский премьер Жан Кастекс уже объявил о выделении помощи на 1 миллиард евро производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе виноделам.

Кроме винограда, из-за морозов пострадали и другие культуры. По оценкам производителей, уничтожено около 60% персиков, 70% слив и 80% абрикосов.

Чтобы клубника в Украине дала хороший урожай, нужно правильно подобрать сорта. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Клубника в Украине дает хороший урожай: какие сорта выбрать".