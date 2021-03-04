Вчені навчилися за допомогою генних технологій регулювати вміст цукру у фруктах під час їх вирощування. Це дуже важливо для людей, що страждають на цукровий діабет.

Дослідження щодо розподілу і регуляції кількості цукру в рослинах проводила група науковців Університету Ньюкастла в Австралії, яку очолював професор Юн-Лін Руан.

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Під час дослідження були виявлені фактори, що визначають кількість цукру, яка зберігається в рослинної клітини, – заявив Руан. – Ці дані дозволяють не лише впливати на ріст фруктів, а й регулювати рівень цукру в них за допомогою генних технологій.

Розробка австралійських вчених дозволить аграріям збільшувати або зменшувати концентрацію цукру у фруктах, підвищувати їх якість і врожайність. При цьому фрукти зі зниженим вмістом цукру будуть не менш солодкими, ніж традиційні нині плоди. Таке регулювання вмісту цукру стане відмінним рішенням для діабетиків, які обмежені у споживанні багатьох фруктів.

Винахід науковців уже найближчим часом пройде практичну перевірку в дослідницьких садах. Але про початок його комерційного використання мова поки не йде.

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