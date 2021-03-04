Ученые научились с помощью генных технологий регулировать содержание сахара во фруктах при их выращивании. Это очень важно для людей, страдающих сахарным диабетом.

Исследования по распределению и регуляции количества сахара в растениях проводила группа ученых Университета Ньюкастла в Австралии, которую возглавлял профессор Юн-Лин Руан.

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В ходе исследования были выявлены факторы, определяющие количество сахара, который хранится в растительной клетке, – заявил Руан. – Эти данные позволяют не только влиять на рост фруктов, но и регулировать уровень сахара в них с помощью генных технологий.

Разработка австралийских ученых позволит аграриям увеличивать или уменьшать концентрацию сахара во фруктах, повышать их качество и урожайность. При этом фрукты с пониженным содержанием сахара будут не менее сладкими, чем традиционные плоды. Такое регулирование содержания сахара станет отличным решением для диабетиков, которые ограничены в потреблении многих фруктов.

Изобретение ученых уже в ближайшее время пройдет практическую проверку в исследовательских садах. Но о начале его коммерческого использования речь пока не идет.

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