У Гані за один день висадили 5 мільйонів дерев

В африканській країні Гана за один день висадили 5 мільйонів дерев. Так громадяни відзначили свято День Зеленої Гани, яке відтепер будуть проводити щорічно.

Цікаво те, що акцію з озеленення країни провели виключно за державні кошти. Це гідний приклад для усіх держав, зокрема й України, що борються з надмірною виробкою лісів.

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Відновлення лісів

День Зеленої Гани започаткували через проблему втрати лісистої місцевості.

Так, від початку ХХ століття ліси країни зменшилися від 8,2 до 1,6 мільйона гектарів .

. Намагаючись максимально долучити громаду, напередодні свята уряд розіслав по всій країні 6 мільйонів різноманітних саджанців до вибраних шкіл, резиденцій та інших стратегічних районів.

до вибраних шкіл, резиденцій та інших стратегічних районів. Метою було висадити щонайменше 5 мільйонів за день.

У нас немає завтра чи післязавтра, щоб це зробити. Ми повинні діяти зараз,

– заявив президент Гани Нана Акуфо-Аддо на початку дня.

Висадка дерев

До полудня люди по всій країні висадили 2,7 мільйона, а до кінця дня – усі 5 мільйонів. Щоб підвищити обізнаність та гордість за проєкт, комісія лісового господарства закликала громадян фотографуватися поруч з щойно посадженими деревами та ділитися світлинами у соціальних мережах.

До такої ініціативи навіть приєдналася пані посол США в Гані Стефані С. Салліван.

В уряді наголосили, що проєкт "Зелена Гана" має національний характер і він спрямований на пробудження свідомості кожного громадянина.

Це має бути колективним зусиллям, щоб посадити дерево на своїх подвір’ях, навколо шкіл та поблизу доріг,

– сказав міністр галузі Самуель Абу Джинапор.

Керівництво країни сподівається збільшувати кількість висаджених дерев щороку, щоб досягти 100 мільйонів у 2024 році. Усі дерева будуть відстежувати на предмет прогресу.

Висадка дерев є частиною більш масштабного проєкту "Зелена Гана", який спрямований на боротьбу зі зміною клімату.