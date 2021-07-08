Гібридна картопля з високою урожайністю: дивовижна розробка китайських вчених

Команда з Інституту сільськогосподарської геноміки в Шеньчжені , яку очолює Хуан Санвен, розробила план проектування геному для гібридної картоплі. Овоч нового покоління вражає характеристиками.

Китайські вчені ініціювали програму Upotato Plan, яка використовує теорію та методи проектування геномів для гібридного розведення картоплі.

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У рамках програми їм вдалося вивести гібрид картоплі, урожайність якого становила 45 тонн/гектар. Цей показник дорівнює врожайності найкращих сортів картоплі в регіоні.

Разом з тим, гібрид не потребує великих витрат на посадку. Зараз науковцям треба лише 2 грами насіння картоплі на площу 0,06 гектара. Якщо садити традиційний овоч, то на цю ділянку треба 200 кілограм насіннєвої картоплі. Це не лише скоротило витрати на посадку, а й вирішило проблему передачі насіннєвої картоплі між різними регіонами.

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