Кухар ресторану на острові Лансарот виростив гігантський огірок. Овоч має вагу 8 кілограмів та 1 метр довжини. Діаметр огірка складає 15 сантиметрів.

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На сьогодні це другий за величиною огірок у Книзі рекордів Гіннеса. Втім, посмакувати велетнем не вийде: огірок сорту Фуджур уже не придатний для приготування страв.

З нього планують отримати якісне насіння, а решту плоду згодують тваринам.

Це не перший гігант для цього чоловіка. Кілька років тому він виростив цибулю вагою майже півкілограма.

Передати бджіл "Укрпоштою" наразі неможливо. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Укрпошта" призупинила доставку бджіл: причина".