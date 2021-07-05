Впродовж тривалого часу "Укрпошта" була єдиним поштовим оператором, який міг забезпечити транспортування бджолопакетів. Хоча "Укрпошта" не є профільною організацією, але мала можливість виділити окремий транспорт з належними умовами.

Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Зараз через погодні умови та недобросовісність деяких бджолярів, які укладають комах надто щільно, компанія тимчасово призупинила доставку бджіл.

Є аспекти, такі як погодні умови та щільність бджіл у бджолопакетах, на які “Укрпошта” не може впливати, але які суттєво впливають на перевезення комах. Саме тому “Укрпошта” тимчасово призупиняє доставку бджіл, й інформує про це заздалегідь, щоб бджолярі змогли знайти альтернативу сезону 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Втім, на прохання бджолярів і профільних спілок на період сезону, тобто з травня по жовтень, "Укрпошта" буде перевозити бджолині матки. Для цього використовується спеціальна упаковка, яка має розміри 70х35х20 міліметрів і має бути додатково вкладена в картонну тару відповідних розмірів, залежно від кількості упаковок із бджолиними матками з отворами для вентиляції. Максимальний розмір додаткової упаковки становить 340х240х100 міліметрів.

Росія розширила список заборонених продуктів з України. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Нова заборона: які продукти з України потрапили у чорний список Росії".