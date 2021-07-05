Повар ресторана на острове Лансарот вырастил гигантский огурец. Овощ весит 8 килограммов и имеет 1 метр длины. Диаметр огурца составляет 15 сантиметров.

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На сегодня это второй по величине огурец в Книге рекордов Гиннеса. Впрочем, насладиться великаном не получится: огурец сорта Фуджур уже не пригоден для приготовления блюд.

Из него планируют получить качественные семена, а остаток плода скармливать животным.

Это не первый гигант для этого повара. Несколько лет назад он вырастил лук весом почти полкилограмма.

Передать пчел "Укрпочтой" пока невозможно. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Укрпочта" приостановила доставку пчел: причина ".