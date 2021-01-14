Популярная "Книга рекордов Гиннеса" внесла новое достижение в раздел "Наибольший размер одной ягоды голубики".

Рекордсменкой стала гигантская ягода сорта Ozblu весом 16,2 грамм и диаметром 36,3 миллиметра, которую вырастили фермеры Дэвид и Лиза Мазардис из Австралии, сообщает сайт Fruitnews.

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Предыдущий рекорд принадлежал ягоде размером 12,39 грамма и диаметром 35,7 миллиметра, которая была выращена тем же селекционным дуэтом Мазардис в 2018 году.



Голубика-рекордсмен "Книги Гиннеса"

Хотя крупные ягоды голубики – это результат селекционного процесса, а некоторые рынки предпочитают гигантскую голубику, основная задача нашей селекции все же обеспечивать постоянство качества и вкуса ягод для потребителей, – отметил Дэвид Мазардис.

В Украине – свои рекордсмены

На Волыни собрали первый урожай пандерозы – это сорт лимона (гибрид с цитроном). Средний вес плодов – 400 граммов. Уникальные плоды выращивают в теплице Маневицкого лесхоза, где раньше росла голубика.

Разведение пандерозы – идея лесоводов, которые потратили на приобретение саженцев почти 7 тысяч гривен.

Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Лимоны весом полкило выращивают на Волыни".