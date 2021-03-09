Гігантська полуниця: в Ізраїлі виростили ягоду, яка претендує на Книгу рекордів Гіннеса

Ізраїльські фермери виростили полуницю, вага якої становить майже 300 грам.

Фермери з ізраїльського міста Кадіма-Цораєв подали заявку в Книгу рекордів Гіннеса. Їм вдалося виростити найбільшу садову полуницю у світі.

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Цікаво, що для братів Аріель знахідка гігантської полуниці стала абсолютною несподіванкою. Коли її зняли з куща і зважили, вага ягоди без плодоніжки була 289−290 грам.

Після знахідки фермери одразу пішли шукати сайт рекордів Гіннеса.

Кожен день зірвана ягода всихає і втрачає у вазі, а крім того, псується. Тому нам потрібно поспішати. Під кінець суботи ми зареєстрували її на сайті, — розповіли вони.

Раніше рекорд належав японському фермеру, який виростив полуницю вагою у 250 грам.

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