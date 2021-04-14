GPS та прогнозування врожаю: які технології аграрії отримали від космічної галузі

60 років тому людству вдалося зробити прорив – відправити людину за межі планети. Юрій Гагарін зумів побачити Землю з космосу, а науковці змогли розгледіти потенціал космічних винаходів і застосувати їх в агросекторі.

Безпілотні трактори, управління водними ресурсами, світлодіодні системи для теплиць – експерти департаменту BASF Agricultural Solutions зібрали підбірку інновацій "позаземного" походження.

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Трактори-безпілотники

У 1990-х роках компанія John Deere взялася за розробку революційної технології – безпілотного управління трактором. Річ у тім, що обробка чи висів насіння на полях за умови виконання цих завдань людиною дає похибку в 10%. Тобто один і той же рядок може бути оброблений двічі або на якусь ділянку може зовсім не потрапити насіння. Це завдає суттєвих втрат аграріям і ускладнює процес обробки.

Щоб зробити свої трактори надточними, спеціалісти John Deere спільно з експертами NASA створили програмне забезпечення, яке гарантує найвищу точність в обробці сигналів GPS. А згодом цю технологію застосували й для безпілотних автомобілів.

Світлодіодні системи в теплицях

Від моменту виходу людини в космос науковці почали розробляти технології вирощування рослин поза Землею. Вони виробляють кисень, поглинають вуглекислий газ, стають джерелом живлення. Однак для вирощування рослин у космосі потрібне було якісне освітлення. Його не можна було забезпечити на космічній станції чи кораблі…

Так з’явилося LED-освітлення. Мало того, для нього створили систему інтегрованого управління HELIAC. Вона самостійно регулює необхідну кількість світла для конкретної рослини в конкретній її фазі росту. У такий спосіб ще й економить енергію, точково освітлюючи потрібні ділянки. Згодом ця технологія з космосу "опустилася" в теплиці на Землі й тепер робить ефективнішим вирощування найрізноманітніших продуктів.

Прогнозування врожаю



Цифрова платформа xarvio™ FIELD MANAGER

Науковці з космічних агентств по всьому світу вивчають вегетацію рослин та методи прогнозування врожайності. З часом зібрані знання трансформувалися в програмне забезпечення LandViewer.

Цей цифровий інструмент на основі супутникових даних у реальному часі здатний аналізувати та прогнозувати обсяги врожаю. Сьогодні за цією технологією працює низка цифрових платформ, серед яких і xarvio™ FIELD MANAGER. Діджитал-сервіс аналізує супутникові знімки, дає рекомендації щодо норм висіву та внесення препаратів, відстежує найкращі терміни для підживлення рослин чи збору врожаю.

Управління водними ресурсами

Космічні технології зондування поверхні Землі та GPS дають змогу прогнозувати періоди посухи та мінімізувати негатив, спричинений відсутністю води. На додаток, на основі цих систем науковці розробили спеціальні датчики, які дозволяють рослинам "просити" більше води або ж регулювати й поливати поля точково.

Наприклад, датчики AgriHouse вимірюють електричні імпульси рослин і визначають характеристики, важливі для їхнього здоров’я. Дані передаються на комп’ютер агронома, а система звертає увагу на певні культури, які потребують води. Це дозволяє заощаджувати ресурси, роблячи при цьому полив рослин максимально ефективним.

Ультрапоніка, сублімована їжа, технології збереження продуктів та водорості, що виробляють омега-3 жирні кислоти – усі ці речі людство отримало завдяки розвитку космічної галузі. Це вкотре доводить: майбутнє – це те, що ми робимо вже сьогодні.



З висоти можна ефективно контролювати поля

Про підрозділ Agricultural Solutions компанії BASF

Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від нашої здатності розвивати і підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище. Працюючи з фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами по боротьбі зі шкідниками та іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим.

Ось чому ми інвестуємо в потужний науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його особливості, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, здоров'я рослин, боротьбу зі шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою експертних груп в лабораторіях, на полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати ідеї реального світу, які працюють для фермерів, суспільства і планети. У 2019 році обсяг продажів нашого підрозділу склав 7,8 млрд євро.

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Про концерн BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 110 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства.

У 2020 році обсяг продажів концерну склав 59 мільярдів євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США.