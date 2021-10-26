Цього року в Україні зберуть понад 110 тисяч тонн гречки. Але навіть рекордного врожаю не вистачить для того, щоб покрити внутрішні потреби.

До речі В Україну наближаються морози: фермери поспішають продати овочі, а ціни – падають

Справа в тому, що річна потреба у гречці для України перебуває на рівні 180 тисяч тонн. Дефіцит продукту раніше вдавалося покрити завдяки дешевому імпорту з Росії.

Але тепер Росія внесла гречку у список стратегічних продуктів, які не можна продавати Україні. Відтак, наразі дефіцит крупи залишається не покритим, чим користуються виробники та піднімають ціни.

Окрім того, в ситуацію можуть втрутитися оптовики, які скуплять гречку та будуть тримати її в себе, щоб підвищити ціну ще на 15 – 20%.

Селекціонери вивели новий сорт груші, який дивує своїми характеристиками. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Солодкі плоди та високий урожай: вивели новий унікальний сорт груші".