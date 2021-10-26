В этом году в Украине соберут более 110 тысяч тонн гречихи. Но даже рекордного урожая не хватит для покрытия внутренних потребностей.

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Дело в том, что годовая потребность в гречке для Украины находится на уровне 180 тысяч тонн. Дефицит продукта раньше удавалось покрыть благодаря дешевому импорту из России.

Но теперь Россия внесла гречку в список стратегических продуктов, которые нельзя продавать Украине. Поэтому дефицит крупы остается не покрытым, чем пользуются производители и поднимают цены.

Кроме того, в ситуацию могут вмешаться оптовики, которые скупят гречку и будут держать ее у себя, чтобы повысить цену еще на 15 – 20%.

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