М'ясо з грибів

Американський стартап Meati представив своє м'ясо. Дослідники створили продукт з ферментованого міцелію, який структурували як шматки м'яса.

Не пропустіть Гриби в Україні різко подорожчали

Як розповіли працівники стартапу, кінцевий продукт — це просто міцелій з приправами. Порція такого м'яса вагою 140 грамів містить 25 грамів білка та третину добової норми клітковини.

Окрім того, в "грибному м'ясі" менше натрію та насичених жирів, ніж конкурентних продуктах рослинного походження. Також виробництво сої потребує в рази більше землі, аніж вирощування грибів.

Вже незабаром Meati запустить продукт у США, а в разі успіху працюватиме над його поширенням і в інших країнах.