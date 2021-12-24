Шампіньйони дорожчають

Зазвичай на свята дорожчають усі групи товарів. Пожвавлення попиту завжди сприяє стрибкам цін.

Цікаво Новатори агробізнесу оцінили продукти BASF

Вже зараз по всій Україні фіксують подорожчання грибів, які є обов'язковим інгредієнтом святкових приготувань. Цікаво, що попит на товар ще не такий активний.

За кілограм печериць треба віддати 45 – 60 гривень, залежно від регіону та місця покупки. Найдешевше обійдеться продукція у домашніх господарствах, найдорожче – на ринках та в супермаркетах.

Експерти зазначають, що наразі товар є в достатній кількості, тому ціни буде регулювати попит на товар.