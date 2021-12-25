Мясо из грибов

Американский стартап Meati представил свое мясо. Исследователи создали продукт из ферментированного мицелия, который структурировали как куски мяса.

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Как рассказали работники стартапа, конечный продукт – это просто мицелий с приправами. Порция такого мяса весом 140 грамм содержит 25 грамм белка и треть суточной нормы клетчатки.

Кроме того, в "грибном мясе" меньше натрия и насыщенных жиров, чем в конкурентных продуктах растительного происхождения. Также производство сои требует в разы больше земли, чем выращивание грибов.

Вскоре Meati запустит продукт в США, а в случае успеха будет работать над его распространением и в других странах.