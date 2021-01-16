Почти 13% молочных продуктов, которые были отобраны во время мероприятий контроля в Киеве в 2020 году, имели признаки несоответствия и фальсификации.

Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве на своей странице в Фейсбук.

Всего за год специалистами управления во время плановых и внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора) был проведен отбор 171-го образца. 11 образцов с несоответствиями были отобраны в детских дошкольных учреждениях и школах, – информирует Госпродпотребслужба.

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По результатам лабораторных исследований, есть основания такую ​​продукцию из молока и молокопродуктов считать фальсифицированной.

В госслужбе отмечают, что "самой распространенной среди продуктов питания является фальсификация сливочного масла, которое заменяют маргарин или растительные спреды".

Не остаются в стороне молоко и другие молочные продукты, которые производят из молочного сырья.

После экспертных выводов в образцах молокопродуктов, полученных в школах и садиках, установлены несоответствия, а именно, по содержанию стеринов (наличие растительных масел):

ДУЗ №218 – "Масло сливочное селянское 72,5%" (производитель ООО "Николаевмолпром")

КП "Луч Святошинского района" – "Сыр сычужный твердый Голландский" (производитель ООО "Интер-Мол")

КП "Школьное питание" – 2 образца "Масло сладкосливочное крестьянское" (производитель ЧП Матвиенко А.В.)

ОУЗ Киевский спортивный лицей интернат – "Сыр твердый Голландский 50%" (производитель ООО "Лозовской молочный завод"), "Масло сливочное крестьянское 82,5%" (производитель ООО "Староконстантиновский молочный завод")

КП "Луч" – "Сыр твердый Голландский 45%" (производитель ООО "Интер-Мол"), 2 образца "Масло сладкосливочное крестьянское 72,5%" (производитель ООО "Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока")

КП "Школьник" – "Масло сладкосливочное экстра 82,5%" (производитель ЧП Матвиенко А.В.)

ООО "ПОНТЕМ.УА" – "Масло сладкосливочное 73%" (производитель ЧП Матвиенко А.В.), "Сыр российский 50%" (производитель ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза").

Часть подделок можно обнаружить органолептически – по вкусу, запаху, внешнему виду, температурой застывания. Однако такая возможность возникает у потребителя уже после приобретения товара. Органолептические методы, как правило, обнаруживают лишь" грубые "подделки, – объясняет ведомство.

Вместе с тем, чтобы доказать факты фальсификации молочной продукции с использованием растительных масел, необходимо исследовать образцы продукции в лабораториях с использованием хроматографических методов анализа.

Результаты исследований молока и молокопродуктов с помощью метода выявления содержания фитостеринов и холестерина является основанием считать продукцию традиционной или фальсифицированной, – резюмируют в Госпродпотребслужбе.