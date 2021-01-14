Українські вчені провели чергове дослідження ґрунтів та визначили показники мікроелементів та металів у землі.

Інститут збереження ґрунтів провів десятий тур агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, повідомляє AgroTimes. Дослідження показало, що більшість земель в Україні мають високу забезпеченість бором, кобальтом, марганцем та міддю, а от вміст цинку дуже низький.

Цікаво Вакцина проти СOVID-19 для тварин: у Фінляндії працюють над препаратом

Щодо вмісту мікроелементів і важких металів у ґрунтах України у ході дослідження було з’ясовано:

Понад 75% площ високо забезпечені сполуками бору . Найвищі показники в Миколаївській, Кіровоградській і Одеській областях.

. Найвищі показники в Миколаївській, Кіровоградській і Одеській областях. З 19,8 мільйонів гектарів обстежених земель 16,4 високо забезпечені кобальтом . Найвищі показники показали Харківська, Луганська та Чернівецька області.

. Найвищі показники показали Харківська, Луганська та Чернівецька області. 81,8% площ мають середній, підвищений і високий рівень забезпечення марганцем . Найвищі цифри спостерігаються в Закарпатській, Полтавській, Рівненській і Дніпровській областях.

. Найвищі цифри спостерігаються в Закарпатській, Полтавській, Рівненській і Дніпровській областях. 32% мають дуже низький і низький вміст міді . Високий вміст елементу зафіксовано в ґрунтах Львівської, Закарпатської, Харківської та Чернівецької областей.

. Високий вміст елементу зафіксовано в ґрунтах Львівської, Закарпатської, Харківської та Чернівецької областей. 90,7% обстежених площ мають надзвичайно низький вміст цинку.

Щодо забруднювачів, то 45% обстежуваних площ сільськогосподарських угідь характеризуються слабким і помірним рівнем рухомих сполук свинцю і 50% слабким і помірним рівнем забруднення рухомими сполуками кадмію. Площа з перевищенням гранично допустимих норм пестицидів становить лише 0,07%, – зазначила вчений секретар ДУ "Держґрунтохорона" Світлана Романова.

Як писав Агро24, в Україні збільшили штрафи за забруднення ґрунтів.