Хвороба може масово уразити озимі культури в Україні
Весняне потепління може загрожувати українським озимим культурам.
Джерело:Agronews
Черговий фітосанітарний огляд озимих культур значних спалахів розвитку хвороб не виявив. Але через потепління можливий масовий розвиток хвороб.
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В Закарпатській області агрокліматичні умови звітного періоду, переважно на добре розвинених посівах озимих пшениці та ячменю стимулювали слабкий розвиток септоріозу і гельмінтоспоріозу, де збудники цих хвороб збереглися на 2% рослин.
Експерти радять провести ранньовесняне боронування з прикореневим підживленням мінеральними добривами для попередження розвитку хвороб озимих.
Фітоекспертизою насіння ярих зернових та зернобобових культур у Вінницькій, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій областях встановлено зараженість його збудниками альтернаріозу, гельмінтоспоріозу, фузаріозу, аскохітозу, бактеріозу, плісняви в межах 1-2%, що свідчить про обов’язкове оздоровлення насіння шляхом протруювання його за 2-3 тижні до сівби препаратами відповідного спектра фунгітоксичної дії та рівня захисної спроможності стосовно комплексу хвороб.
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