Весняне потепління може загрожувати українським озимим культурам.

Черговий фітосанітарний огляд озимих культур значних спалахів розвитку хвороб не виявив. Але через потепління можливий масовий розвиток хвороб.

Цікаво Україна заробляє на експорті 50 мільярдів доларів на рік: чим та з ким торгуємо

В Закарпатській області агрокліматичні умови звітного періоду, переважно на добре розвинених посівах озимих пшениці та ячменю стимулювали слабкий розвиток септоріозу і гельмінтоспоріозу, де збудники цих хвороб збереглися на 2% рослин.

Експерти радять провести ранньовесняне боронування з прикореневим підживленням мінеральними добривами для попередження розвитку хвороб озимих.

Фітоекспертизою насіння ярих зернових та зернобобових культур у Вінницькій, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Чернівецькій областях встановлено зараженість його збудниками альтернаріозу, гельмінтоспоріозу, фузаріозу, аскохітозу, бактеріозу, плісняви в межах 1-2%, що свідчить про обов’язкове оздоровлення насіння шляхом протруювання його за 2-3 тижні до сівби препаратами відповідного спектра фунгітоксичної дії та рівня захисної спроможності стосовно комплексу хвороб.

Україна залишається одним з основних виробників картоплі, але стала менше споживати цього продукту. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українці стали споживати менше картоплі, залишаючись одним з найбільших виробників".