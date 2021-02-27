Весеннее потепление может угрожать украинским озимым культурам.

Очередной фитосанитарный осмотр озимых культур значительных вспышек развития болезней не обнаружил. Но из-за потепления возможно массовое развитие болезней.

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В Закарпатской области агроклиматические условия отчетного периода, преимущественно на хорошо развитых посевах озимых пшеницы и ячменя стимулировали слабое развитие септориоза и гельминтоспориоза, где возбудители этих болезней сохранились на 2% растений.

Эксперты советуют провести ранневесеннее боронование с прикорневой подкормкой минеральными удобрениями для предупреждения развития болезней озимых.

Фитоэкспертиза семян яровых зерновых и зернобобовых культур в Винницкой, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой областях установила зараженность возбудителями альтернариоза, гельминтоспориоза, фузариоза, аскохитоза, бактериоза, плесени в пределах 1-2%, что свидетельствует о обязательном оздоровления семян путем протравливании их за 2-3 недели до посева препаратами соответствующего спектра фунгитоксичного действия и уровня защитной способности по комплексу болезней.

Украина остается одним из основных производителей картофеля, но стала меньше потреблять этого продукта. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украинцы стали потреблять меньше картофеля, оставаясь одним из крупнейших производителей".