Імпорт іноземної картоплі в Україну виріс до нечуваних розмірів. Лише за останні два роки він збільшився у 250 разів.

Директор компанії "Вимал" Сергій Симоненко заявив, що імпорт картоплі в Україну за останні два роки збільшився на 2500%, а картопляного крохмалу – на 700%.

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За його словами, переважно це продукція з Білорусі.

Я чітко простежую економічну війну проти України в напрямку картоплярства. І це не лише імпорт. Навіть російські потужності виробництва розташовані на нашому кордоні. Величезний крохмальний завод в Клімово, суперсучасні заводи з виробництва картопляного пюре в Погарі, Воронежі, Тульській області, в Міллєрово – потужний завод з виробництва кукурудзяного крохмалю. Нам треба приймати рішення: чи ми залишаємо українське картоплярство, чи ні. Галузь має піднятися зараз або вже ніколи, – вважає виробник.

Якщо Україна зараз прийме концепцію розвитку галузі, то ще потрібно буде напрацювати ряд механізмів, які дозволять її реалізувати. Ці механізми мають працювати приблизно 8 років – 5 років піде на розвиток картоплярства і будівництво переробних потужностей, а ще приблизно 3 роки витратять на навчання керівників та колективів новозбудованих підприємств.

Попри проблеми у кортоплярстві, Україна може похизуватися новими експортними рекордами. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна встановила серію експортних рекордів".