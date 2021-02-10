Импорт иностранного картофеля в Украину вырос до небывалых размеров. Только за последние два года он увеличился в 250 раз.

Директор компании "Вымал" Сергей Симоненко заявил, что импорт картофеля в Украину за последние два года увеличился на 2500%, а картофельного крахмала – на 700%.

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По его словам, в основном это продукция из Беларуси.

Я четко прослеживаю экономическую войну против Украины в направлении картофелеводства. И это не только импорт. Даже российские мощности производства расположены на нашей границе. Огромный крахмальный завод в Климово, суперсовременные заводы по производству картофельного пюре в Погаре, Воронеже, Тульской области, в Миллерово – мощный завод по производству кукурузного крахмала. Нам надо принимать решение: мы оставляем украинское картофелеводство, или нет. Отрасль должна подняться сейчас или уже никогда, – считает производитель.

Если Украина сейчас примет концепцию развития отрасли, то еще нужно будет разработать ряд механизмов, которые позволят ее реализовать. Эти механизмы должны работать примерно 8 лет – 5 лет пойдет на развитие картофелеводства и строительство перерабатывающих мощностей, а еще примерно 3 года потратят на обучение руководителей и коллективов построенных предприятий.

Несмотря на проблемы в картофелеводстве, Украина может похвастаться новыми экспортными рекордами. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина установила серию экспортных рекордов".