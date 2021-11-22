Імпорт огірків з Росії, дефіцит сала і редька-гігант: найважливіші агроновини тижня

Україна цьогоріч вперше в історії імпортувала російські огірки. Вартість вітчизняного сала б’є рекорди. Науковці вивели сорт картоплі, який не їдять колорадські жуки… Ці та інші важливі сільськогосподарські новини – в огляді тижня Агро24 (15 – 21 листопада).

В Україні несподівано утворилася нестача огірків. Власного урожаю не вистачає, щоб покрити внутрішні потреби, тож вперше в історії нам довелося імпортувати огірки з Росії.

Подробиці читайте в публікації "Україна імпортує огірки з РФ".

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Рекорди сала

Ще одним дефіцитом на українському ринку стало сало. Вартість знаменитого національного продукту вже побила всі можливі рекорди, при цьому купити його зараз навіть важче, ніж відбірну свинину.

Чому так відбувається? Деталі в матеріалі "Дефіцит сала: в Україні склалася абсурдна ситуація".



В Україні нестача сала / Фото: Pixabay

Новий сорт картоплі відлякує колорадів

Колорадські жуки – одна з найбільших небезпек для врожаю картоплі. Але виявляється, що це стосується далеко не всіх сортів. Так, науковці стверджують, що український сорт картоплі "Щедрик" відлякує колорадських жуків. Вони жартують, що виведення цього сорту можна прирівняти до "створення вівці, яка не боїться вовка".

Про унікальні властивості "Щедрика" – в новині Агро24 "Не цікавий колорадам: який сорт картоплі не їдять шкідливі жуки".

Врожайний топінамбур і редька-гігант



Зеновій Сич демонструє урожай редьки / Фото: фейсбук

Минулого тижня одним з головних героїв аграрних новин став завідувач кафедри овочівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, селекціонер Зеновій Сич. Спочатку він поділився секретами високої врожайності топінамбуру, а потім розповів, як можна виростити редьку-гігант, розмірами до 80 сантиметрів.

Нові можливості для аграріїв

Аграрії всього світу отримають розширені можливості у виборі метеостанцій. Інтеграція гіперлокальних метеоданих у реальному часі допоможе покращити виробничі рішення та оптимізувати врожайність.



Метеостанція METOS

Так, платформа xarvio® FIELD MANAGER BASF Digital Farming розширила можливості аграріїв щодо підключення пристроїв до метеостанцій Sencrop (французьке рішення) та METOS (виробництво австрійської Pessl Instruments).

Детальніше читайте в аналітичній статті Агро24 "xarvio® FIELD MANAGER розширює співпрацю з метеостанціями".