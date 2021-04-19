Сырье для сыра в Украине остается дорогим. Но отечественные сыроделы не решаются поднять цену, ведь на рынке очень большое предложение дешевого импортного сыра.

Впрочем, вскоре Пасха и много выходных. В этот период продажи сыра обычно заметно возрастают. Продавцы хоть и не увеличат цены, но будут пытаться минимизировать акционные скидки.

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Экспорт сырных продуктов в первом квартале сократился на 12%. В прошлом месяце из страны вывезли 1,7 тысяч тонн продукции. На рост продаж рассчитывать не стоит: цены низкие, продавать невыгодно.

В марте в страну завезли 3,7 тысяч тонн сыра – твердого, белого и полутвердого. Это абсолютный месячный рекорд импорта за всю историю Украины. Если тенденция продолжится, то рекорд будет обновляться и дальше.

В этом году пасхальная корзина подорожает. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Пасхальная корзина: как подорожала по сравнению с прошлым годом".