Інноваційна цибуля шалот: яку перевагу отримав оновлений овощ

Вчені вивели новий гібрид цибулі шалот. На його розробку дослідники витратили багато років.

Компанія Groot en Slot у співпраці з Bejo через багато років напрацювань створила інноваційний сорт цибулі шалот. Він отримала назву Innovator.

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Це сорт став першим, який володіє стійкістю до пероноспорозу. Окрім того, Innovator можна вирощувати з насіння, що є великою перевагою для виробників.

Innovator вже увійшов до списку 20 найбільш інноваційних сортів та гібридів рослин 2020 року за версією видання European Seed. Загалом у конкурсі беруть участь 3500 зразів, які представляють селекціонери.

Також гібрид може бути затребуваний на органічному ринку, адже він не потребує великого захисту.

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