Інноваційне морозиво: в Україні виготовляють унікальний смаколик дивовижної форми
Джерело:Newfood
Інгредієнти – не головне, все вирішує технологія приготування. Принаймні, це доводить компанія Space ICE, яка виготовляє морозиво з простих інгредієнтів, але з допомогою оригінальної технології – азотної заморозки.
Інноваційне морозиво має унікальну форму. Також продукт має доволі велику лінію смаків: чорниця, цитрус, солона карамель, шоколад-кава, полуниця, обліпиха та інші.
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Деякі позиції виготовляють за допомогою кокосового молока, деякі – із використанням звичайного.
Азотна заморозка – інноваційна технологія, яка відрізняє морозиво від інших.
Вона дозволяє за лічені секунди заморозити інгредієнти при температурі -196 градусів за Цельсієм, і зберегти всі корисні речовини й вітаміни на молекулярному рівні, – розповіли у Space ICE.
Морозиво зараз доступне у понад 40 точках роздрібного продажу в Києві, Львові, Одесі, Харкові та інших великих містах України.
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