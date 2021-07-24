Інжир на Закарпатті нарешті почав достигати

Зазвичай сезон закарпатського інжиру розпочинається наприкінці червня. Втім, цього року погодні умові відклали достигання багатьох культур.

Цього року достигання інжиру на Закарпатті дещо затягнулося. В минулі роки сезон розпочинався наприкінці червня, а цього року плоди почали достигати лише зараз.

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Причиною тритижневої затримки достигання інжиру експерти називають запізнілу та прохолодну весну. Окрім того, цього року абсолютно всі сільськогосподарські культури відстають у фазовому розвитку.

За даними спостережень авіаметеорологічної станції Ужгород, сума ефективних температур з початку вегетаційного періоду в м. Ужгород станом на другу декаду липня склала 1308⁰, що значно нижче середніх багаторічних показників (для порівняння, у 2018 році ця сума складала 1539⁰), – йдеться в повідомленні метеорологів.

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