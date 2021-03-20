Військові навчання у провінції Порденоне завершились інцидентом. Постраждала куряча ферма, загинула велика кількість птиці.

В італійській провінції Порденоне відбувалися військові навчання. На них танк помилково обстріляв курячу ферму, багато птиці загинуло.

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Згідно з офіційною інформацією, інцидент трапився через помилку екіпажу танку, який влучив у стіну птахофабрики. Господарі підприємства побачили руйнування лише на наступний ранок, коли прийшли на роботу. За їхніми словами, багато курей загинуло під час вибуху та внаслідок обвалу стіни. Прокуратура Порденоне почала розслідування.

Слідчі арештували чотири танки, які брали участь в навчаннях. Військові тепер мають пояснити, чому бойові машини стріляли в бік населеного пункту з урахуванням того, що місце для стрільби було в протилежному напрямку.

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