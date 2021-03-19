Популярний ресурс PaySpace Magazine склав рейтинг цін на основні продукти харчування і назвав країни з найвищими і найнижчими цінами.

У списках PaySpace Magazine понад 100 країн світу. Є серед них і Україна. Тому можна порівняти ціни за кордоном і у нас (для зручності вони уніфіковані в доларах США).

Хліб

Пів кілограма білого хліба найдешевше купити в Тунісі ($0,14), найбільше ж він коштує в Норвегії ($3,33). В Україні середня вартість пів буханця – $0,51.

Зверніть увагу! Хлібобулочні вироби в Україні незабаром подорожчають

Рис

Кілограм крупи найдешевше купити на Шрі-Ланці ($0,58), а найдорожчий – в Японії ($4,73). В Україні в середньому – $1,01.

Яблука

Ми входимо в трійку країн з найдешевшими цінами на яблука – в середньому $0,81/кг. Найдешевший цей фрукт у Туреччині – $0,80/кг, а найдорожчий у Південній Кореї – $7,09/кг.

Яйця

За вартістю яєць Україна входить до п’ятірки "найдешевших". У нас в середньому дюжина (так рахують яйця в багатьох країнах) коштує $1,08. Найнижчі ціни – в Індії ($0,92), а найдорожчі яйця в Швейцарії ($6,07).

Картопля

Кілограм овоча найдешевше купити в Алжирі ($0,38/кг), найдорожче – в Японії ($3,80/кг). Україна із середньою ціною на картоплю в $0,45/кг розташована в цьому рейтингу на 11-му місці.

Курятина

Із курятиною вартістю $3,50/кг Україна перебуває на 19-му місці. Тоді як у Пакистані її можна купити за $2,29/кг, а у Швейцарії – аж за $28,01/кг.

Молоко

Молоко найдешевше в Тунісі – $0,44/л, а найдорожче – у Лівані ($3,55/л). Україна з $0,90/л на 29-му місці.

Фальсифікація продуктів

У Європейському Союзі активно боряться з підробками продуктів. Але до повного вирішення проблеми ще дуже далеко… Читайте про це матеріал Агро 24 "Фальсифікація продуктів в ЄС: що і де найбільше підробляють".