Военные учения в провинции Порденоне завершились инцидентом. Пострадала куриная ферма, погибло большое количество птицы.

В итальянской провинции Порденоне происходили военные учения. Во время их танк ошибочно обстрелял куриную ферму, погибло много птицы.

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Согласно официальной информации, инцидент произошел из-за ошибки экипажа танка, который попал в стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения только на следующее утро, когда пришли на работу. По их словам, много кур погибли во время взрыва и в результате обвала стены. Прокуратура Порденоне начала расследование.

Следователи арестовали четыре танка, которые принимали участие в учениях. Военные теперь должны объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта с учетом того, что место для стрельбы было в противоположном направлении.

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