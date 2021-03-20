В Италии танк обстрелял куриную ферму
Военные учения в провинции Порденоне завершились инцидентом. Пострадала куриная ферма, погибло большое количество птицы.
Источник:УНН
В итальянской провинции Порденоне происходили военные учения. Во время их танк ошибочно обстрелял куриную ферму, погибло много птицы.
Интересно Сравнение цен на продукты: что и сколько стоит в Украине и за рубежом
Согласно официальной информации, инцидент произошел из-за ошибки экипажа танка, который попал в стену птицефабрики. Хозяева предприятия увидели разрушения только на следующее утро, когда пришли на работу. По их словам, много кур погибли во время взрыва и в результате обвала стены. Прокуратура Порденоне начала расследование.
Следователи арестовали четыре танка, которые принимали участие в учениях. Военные теперь должны объяснить, почему боевые машины стреляли в сторону населенного пункта с учетом того, что место для стрельбы было в противоположном направлении.
Поделиться новостью