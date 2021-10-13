Картопля для українських покупців коштує в 5 разів дорожче, ніж для експорту

Цього року Україні вдалося експортувати багато картоплі. Цікаво, що цінова політика для внутрішнього ринку та експорту зовсім не співрозмірна.

За 9 місяців 2021 року Україна експортувала картоплі на 1,62 мільйони доларів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

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Основним покупцем нашої картоплі стала Білорусь, яка купила товару на 1,58 мільйонів доларів. Сусідня країна купувала український овоч за ціною 6 – 8 центів (приблизно 1,60 гривні), в той час як на нашому ринку ціна в середньому становить 8 – 12 гривень за кілограм.

Завдяки гарному урожаю картоплі Україна суттєво скоротила імпорт продукції. Разом з тим наразі не повідомляється, чому така велика різниця ціни товару на українських прилавках та експортного товару.

Ціни на продукти в Україні постійно ростуть. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24