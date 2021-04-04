Картопля в Україні несподівано подешевшала

В Україні зростає пропозиція імпортної картоплі, що змушує місцевих виробників знижувати ціни на свою продукцію. В результаті покупці отримали можливість придбати якісну продукцію за помірними цінами.

Падіння цін на картоплю в кінці сезону – не зовсім типове для України явище. Цього сезону в ситуацію втрутився імпорт.

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Зазвичай, після перебирання залишкових партій бульби в сховищах оперативно реалізовується продукція низької якості, а стандартної картоплі для внутрішнього ринку залишається все менше, і ціни на неї починають стрімко зростати.

Цього року все пішло за іншим сценарієм: оптові ціни на картоплю в Україні опустилися на 10% – до 7,5-9 гривень/кілограм. Головною причиною зниження цін на внутрішньому ринку стало збільшення пропозиції імпортної картоплі з Польщі та Литви.

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