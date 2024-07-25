Арабіка значно подорожчала

Зерна арабіки, яким віддають перевагу кавові мережі, так і більш бюджетний сорт робусти, різко зросли в ціні через серйозні перебої з поставками з В'єтнаму та Бразилії. Продавці та постачальники підвищують ціни та скасовують знижки, щоб захистити свою маржу, і багато хто попереджає про нові підвищення вподальшому.

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Ціни на зерна робусти, що використовуються для приготування розчинної кави, злетіли до найвищого рівня з 1970-х років. Високоякісні зерна арабіки на початку цього місяця були найдорожчими за останні два роки.

Частково це зростання пов'язане з поганою погодою: засуха у В'єтнамі, який є потужним виробником робусти, ставлять світ на шлях дефіциту четвертий рік поспіль, тоді як суха погода в Бразилії призвела до скорочення врожаю арабіки, оскільки пошкоджені дерева дають менші боби.

Важливо Розрив між ф'ючерсними цінами на два сорти є практично найнижчим за всю історію, що змушує компанії шукати будь-які боби арабіки нижчої якості замість звичайного рентабельного сорту робуста, щоб знизити витрати.

Додаткові чинники росту цін

Але не тільки погода підвищує ціни. Збільшення попиту на таких ринках, як Китай, обіцяє підтримувати поставки на низькому рівні.

Також зростає визнання того, що торговці та обсмажувачі кави вже давно недоплачують фермерам, і цю тенденцію деякі покупці намагаються змінити, щоб зробити галузь більш стійкою.

Вищі прибутки стимулюють виробників продовжувати висаджувати каву замість інших культур і дозволяють їм повторно інвестувати в те, щоб зробити свої дерева більш стійкими до хвороб і кліматичних ризиків. Якщо ціни на каву для виробників не піднімуться, у них не буде жодних причин підтримувати довгострокове виробництво.