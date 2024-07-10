Чому дорожчає кава

Голова італійської кавової групи Lavazza Джузеппе Лавацца заявив, що ціни на каву продовжать зростати. Це відбувається через зміну клімату, перебої з поставками та нові правила ЄС, які збільшують витрати виробників.

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Ціни на каву не знизяться, вони залишаться дуже високими. Ланцюг постачання кави знаходиться під значним тиском,

– зазначає Лавацца.

Західне видання зазначає, що ціна лондонських ф'ючерсів на каву робуста сильно зросла за останній рік. Зокрема, ціна на каву на полицях британських супермаркетів зросла приблизно на 15 відсотків у порівнянні з 2023 роком.

Джузеппе Лавацца також додав, що виробники кави були змушені підвищити ціни та зменшити свою норму прибутку, оскільки вартість сировини різко зросла через скорочення поставок внаслідок зміни клімату.

Ціни на каву злетіли до рекордних значень