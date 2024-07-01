Ціни зросли через посуху
У В'єтнамі, найбільшому експортері робусти, трапилась посуха. Це зашкодило врожаю і може призвести до дефіциту зерен четвертий рік поспіль.
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Найбільший світовий виробник кави, Бразилія, також збирає слабший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки. Це ще більше розчаровує і без того обмежені світові ринки.
Ціни зростають через обмеження пропозиції. За словами Альберта Скалли, старшого віце-президента з трейдингу StoneX, в той час, як за прогнозами уряду США виробництво перевищить попит на 5,6 мільйонів мішків, глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до волатильності на ринку.
Другий рік поспіль Україна експортує більше шоколаду
- Україна експортує більше шоколаду другий рік поспіль.
- Експорт шоколаду у 2023 році зрос на 18%, приносячи виробникам 195 мільйонів доларів.
- Нинішній рік продовжує показувати зростання експорту солодощів, зокрема шоколаду.
- Українські какао-продукти найбільше постачались до Румунії, Казахстану та Болгарії у 2023 році.
- Аналітики рекомендують розглянути можливість розширення експорту на ринки Великої Британії, Канади, Японії, Китаю та інших країн.