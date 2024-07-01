Ціни зросли через посуху

У В'єтнамі, найбільшому експортері робусти, трапилась посуха. Це зашкодило врожаю і може призвести до дефіциту зерен четвертий рік поспіль.

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Найбільший світовий виробник кави, Бразилія, також збирає слабший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки. Це ще більше розчаровує і без того обмежені світові ринки.

Ціни зростають через обмеження пропозиції. За словами Альберта Скалли, старшого віце-президента з трейдингу StoneX, в той час, як за прогнозами уряду США виробництво перевищить попит на 5,6 мільйонів мішків, глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до волатильності на ринку.

Важливо Найбільш активні ф'ючерси на робусту знаходяться на шляху до найбільшого цінового ралі за перші шість місяців року, як мінімум, з 2008 року. Арабіка знаходиться на шляху до найкращого цінового початку року з 2021 року.

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