Експорт шоколаду стабільно зростає

Державна митна служба повідомила, що у 2023 році українські експортери продали на зарубіжних ринках майже 55 тисяч тонн какао-продуктів та шоколадних виробів. Це на 18 % більше, ніж у 2022 році. Виробники отримали виручку в розмірі 195 мільйонів доларів (+ 32 %).

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Таким чином, показники збуту солодощів з вмістом какао на міжнародному ринку поступово відновлюються до типових обсягів за кілька останніх років.

Експорт Україною шоколаду та какао-продуктів / Фото Українська асоціація аграрного експорту

Серед продуктів цієї групи у 2023 році кількісно найбільший експорт припав на різні шоколадні вироби у вигляді плиток чи блоків.

Яких продуктів продали найбільше

За обсягами продажів виділялись:

продукти з вмістом какао без начинки (13 тисяч тонн),

та з начинкою (приблизно 9 тисяч тонн),

кондитерські вироби з цукру і його замінників, які містять какао (6 тисяч тонн),

шоколадні цукерки з алкоголем (біля 5 тисяч тонн),

хоча абсолютним лідером за продажами стали інші шоколадні цукерки (більше 17 тисяч тонн).

Українські какао-продукти 2023 року постачались переважно до:

Румунії (понад 7 тисяч тонн),

Казахстану і Болгарії (майже по 5 тисяч тонн),

Азербайджану та Угорщини (близько 4 тисячі тонн в кожну країну),

Молдови (3 тисячі тонн),

Грузії (3і тисяч тонн).

Цікаво! В менших обсягах продукцію купували Туреччина, Ємен, Ірак, Ізраїль, США, Монголія, ОАЕ та ін.

Які прогнози на 2024 рік

Нинішній рік продовжує закріплювати зростання нашого експорту по всіх групах солодощів, включаючи шоколадні. За перший квартал 2024 року Україна реалізувала на міжнародному ринку в цілому майже 15 тисяч тонн какао-продуктів, тобто на 25 % більше у порівнянні з січнем – березнем 2023 року, на суму приблизно 57 мільйонів доларів (+ 49 %).

Географія їх експорту також залишається незмінною – третину вартісних обсягів закупівель здійснюють Румунія, Казахстан і Болгарія.

Аналітики рекомендують спеціалізованим виробникам розглянути можливість торгової експансії на ринки головних світових імпортерів шоколадних кондитерських виробів, де українська продукція в даний час відсутня або недостатньо представлена.

Зокрема, це ринки

Великої Британії,

Канади,

Японії,

Китаю,

Саудівської Аравії,

Південної Кореї,

Австралії.

Важливо! Згідно інформації Міжнародного торгового центру, Канада за 2023 рік імпортувала шоколадної продукції на суму 1,3 мільярдів доларів.

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