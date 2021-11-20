Кава від стресу: індійський стартап створив унікальний напій

Кава має шалену популярність у всьому світі. Зазвичай її п'ють для того, щоб збадьоритися або отримати додатковий заряд енергії. Як з'ясувалося, напій ще й може посприяти боротьбі зі стресом.

Унікальний напій

Стартап Avid Nutrilabs створив функціональну розчинну каву. Вона сприяє підвищенню імунітету та бореться зі стресом.

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Впродовж 6 місяців бренду вдалося реалізувати 2 тисячі коробок кави, це приблизно 24 тисячі пакетиків. Популярність у "чайній країні" напій здобув завдяки своїм функціональним властивостям.

Кава JOMO може похизуватися вмістом вітамінів, стевії та молоком з низькою жирністю. Також у каві є дріжджовий бета-глюкан Wellmune для імунної функції та KSM-66 ашваганда для боротьби зі стресом, позитивний вплив речовин вже підтверджений клінічно.

На упаковці кави є QR-код, через який можна отримати повну інформацію про продукт. Наприклад, покупець легко дізнається про походження зерен: їх вирощують у долині Аракку, яка прославилася завдяки екологічному вирощуванню кави.