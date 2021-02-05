Україна продовжує збільшувати обсяги кавового імпорту, який вже сягнув майже 50 тисяч тонн.

Щороку кава набирає все більшої популярності серед українців. За останні 5 років імпорт кави виріс на 63% і в 2020 році досяг рівня 48,4 тисяч тонн. Загальна сума імпорту складає 166 мільйонів доларів.

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Половина кави імпортується в несмаженому вигляді і переробляється вже на території України. В основному каву Україна імпортує з європейських країн, які доводять зерна кави товарної кондиції (фасують, обсмажують, мелють, перетворюють в розчинну) та реалізують далі.

П'ятірка найбільших імпортерів кави в Україну у 2020 році виглядає так:

Польща – 23%;

Італія – 15%;

Німеччина – 9%;

В’єтнам – 9%;

Бразилія – 7%.

Згідно оцінок FAO, в 2018 році рівень споживання кави середньостатистичним українцем знаходився на рівні 1,2 кілограма в рік, хоча в 2000 році він становив 0,2 кг кілограма на рік на людину. За даним показником ми знаходимося аж на 86 місці в світі, значно поступаючись перш за все європейським країнам. Однак розпочата тенденція зростання рівня споживання кави продовжиться в найближчі роки, що однозначно призведе до подальшого зростання імпорту кави, – зазначила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Зазначимо, що останнім часом Україна почала імпортувати значно більше свинини. Підвищення вартості внутрішнього продукту спровокувало ріст імпорту і може призвести до надлишку пропозиції свинини. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Дорога українська свинина спровокувала великий ріст імпорту".