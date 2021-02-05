Кофемания: как вырос импорт кофе за последние 5 лет
Украина продолжает увеличивать объемы кофейного импорта, который уже достиг почти 50 тысяч тонн.
Источник:УКАБ
Ежегодно кофе набирает все больше популярности среди украинцев. За последние 5 лет импорт кофе вырос на 63% и в 2020 году достиг уровня 48 тысяч тонн. Общая сумма импорта составляет 166 миллионов долларов.
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Половина кофе импортируется в нежареном виде и перерабатывается уже на территории Украины. В основном кофе Украина импортирует из европейских стран, которые доводят зерна кофе товарной кондиции (фасуют, обжаривают, мелят, превращают в растворимый) и реализуют дальше.
Пятерка крупнейших импортеров кофе в Украину в 2020 году выглядит так:
- Польша – 23%;
- Италия – 15%;
- Германия – 9%;
- Вьетнам – 9%;
- Бразилия – 7%.
По оценкам FAO, в 2018 году уровень потребления кофе среднестатистическим украинцем находился на уровне 1,2 килограмма в год, хотя в 2000 году он составлял 0,2 кг килограмма в год на человека. По данному показателю мы находимся на 86 месте в мире, значительно уступая прежде всего европейским странам. Однако начатая тенденция роста уровня потребления кофе продолжится в ближайшие годы, что однозначно приведет к дальнейшему росту импорта кофе, – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.
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