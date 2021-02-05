Украина продолжает увеличивать объемы кофейного импорта, который уже достиг почти 50 тысяч тонн.

Ежегодно кофе набирает все больше популярности среди украинцев. За последние 5 лет импорт кофе вырос на 63% и в 2020 году достиг уровня 48 тысяч тонн. Общая сумма импорта составляет 166 миллионов долларов.

Интересно Компьютеры из меда и сала: дизайнеры создали невероятные устройства

Половина кофе импортируется в нежареном виде и перерабатывается уже на территории Украины. В основном кофе Украина импортирует из европейских стран, которые доводят зерна кофе товарной кондиции (фасуют, обжаривают, мелят, превращают в растворимый) и реализуют дальше.

Пятерка крупнейших импортеров кофе в Украину в 2020 году выглядит так:

Польша – 23%;

Италия – 15%;

Германия – 9%;

Вьетнам – 9%;

Бразилия – 7%.

По оценкам FAO, в 2018 году уровень потребления кофе среднестатистическим украинцем находился на уровне 1,2 килограмма в год, хотя в 2000 году он составлял 0,2 кг килограмма в год на человека. По данному показателю мы находимся на 86 месте в мире, значительно уступая прежде всего европейским странам. Однако начатая тенденция роста уровня потребления кофе продолжится в ближайшие годы, что однозначно приведет к дальнейшему росту импорта кофе, – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Отметим, что в последнее время Украина начала импортировать значительно больше свинины. Повышение стоимости внутреннего продукта спровоцировало рост импорта и может привести к избытку предложения свинины. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Дорогая украинская свинина спровоцировала большой рост импорта".