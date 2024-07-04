Поки кавуни продають вроздріб

Аналітики повідомляють, що сезон кавунів в Україні розпочався на кілька тижнів раніше, ніж у 2023 році. Втім, поки великим оптом продукцію відпускають поодинокі господарства.

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Наразі основні продажі кавунів відбуваються за ціною 20 – 26 гривень за кілограм (0,49 – 0,64 долара за кілограм), при цьому обсяги пропозиції наразі досить незначні.

Цікаво! Експерти зазначають, що сьогодні відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 11% вищі, ніж на початку сезону минулого року.

За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні почнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.

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