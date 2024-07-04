Поки кавуни продають вроздріб
Аналітики повідомляють, що сезон кавунів в Україні розпочався на кілька тижнів раніше, ніж у 2023 році. Втім, поки великим оптом продукцію відпускають поодинокі господарства.
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Наразі основні продажі кавунів відбуваються за ціною 20 – 26 гривень за кілограм (0,49 – 0,64 долара за кілограм), при цьому обсяги пропозиції наразі досить незначні.
За словами учасників ринку, масовий продаж кавунів в Україні почнеться ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають різкого зниження ціни на кавуни найближчим часом внаслідок збільшення пропозиції на ринку цієї продукції з місцевих господарств.
В Україні вже реалізують ранній урожай кавунів
- Раніше повідомлялося, що Агрокомпанія "ПАЕК" розпочала першу вибірку ранніх кавунів в Україні, доклавши максимум зусиль для появи смачних та корисних фруктів на ринку.
- Українські аграрії вирощують ранні кавуни в теплицях, використовуючи інновації та технології для покращення урожаю.