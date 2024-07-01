Ранні кавуни вирощують в теплицях

Українські аграрії продовжують впроваджувати інновації та шукати способи покращити продукцію.

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Коли в березні місяці висаджували насіння кавуна на розсаду, то мріяли, щоб до кінця червня у нас дозрів кавун. Для цього побудували теплиці, підготовили ґрунт, висадили розсаду під плівку і ось, 26 червня провели першу вибірку і реалізацію кавуна,

– розповів Юрій Кормишкін.

Проєкт з будівництва тепличного комплексу компанії ТОВ "СП "Південна аграрно-експортна компанія" розпочали в 2023 році. Уже в 2024 році компанії вдалось на базі тепличного господарства виростити урожай редиски, огірків та помідорів, а також в повній мірі забезпечити себе власною розсадою.

Цікаво! Юрій Кормишкін розповідає, що насіння кавуна висадили в теплицях в березні. Міцну та здорову розсаду вже у квітні висадили у відкритий ґрунт під мульчувальну плівку з заздалегідь прокладеним крапельним зрошуванням.

За словами аграрія, завдяки використанню такої технології вирощування, вдалося виростити ранні кавуни. Посприяв також і південний клімат. Весна була дуже теплою, сонячних днів було вдосталь, що дозволило кавунам стабільно розвиватись без додаткового втручання.

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