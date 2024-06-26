Почався збір врожаю, овочі подешевшали

За словами аналітиків EastFruit, здешевшання овочів пояснюється стартом збору ранніх сортів, через що ціни впали і на овочі минулорічного врожаю.

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Станом на 21 червня рання морква продавалася по 30 – 40 гривень за кілограм, хоча на 14 червня її ціна була на рівні 55 – 60 гривень. Що стосується моркви старого врожаю, то виробники її продають по 25 – 30 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше вона коштувала 30 – 35.

Значно подешевшала й рання картопля. Так, за тиждень вона впала у ціні з 25 – 30 гривень за кілограм до 12-20 гривень. А ось картопля врожаю 2023 року піднялася в ціні – з 18 – 20 до 22 – 25.

Також за тиждень впали і ціни на томати, адже вони почали масово надходити з літніх теплиць. Якщо помідори станом на 14 червня продавали в діапазоні 30 – 90 гривень, то на 21 червня верхня межа знизилася до 50 гривень. Також падає в ціні і зелень, крім зеленої цибулі, яка подорожчала з 40-45 гривень до 90-100 гривень.

Ціни на фрукти теж знижуються, але не на всі

Черешня, яка минулого тижня дешевшала, знову додала в ціні – з 35 – 70 гривень за кілограм до 45 – 90. Абрикос, втім, також продовжує дорожчати – за тиждень ціна зросла з 34 – 40 гривень за кілограм до 40 – 60.

Ціна на персики почала падати. Якщо станом на 14 червня їх фермери продавали в діапазоні 80 – 85 гривень за кілограм, то через тиждень – 40 – 50.

Потроху знижується ціна на такі ягоди, як малина і лохина. Так, малина, яка тижнем раніше і так коштувала недорого (100 – 160 гривень за кілограм), зараз продається по 80 – 150. Лохина з 320 – 380 гривень за кілограм подешевшала до 270 – 320.

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