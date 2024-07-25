Причини росту цін на кавуни

За останній тиждень частина врожаю на полях загинула. Це відбулося через аномально високу температуру, яка трималася кілька тижнів майже у всіх регіонах України.

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Наразі виробникам вдається відвантажувати кавуни по 7 – 15 гривень за кілограм (0,17 – 0,36 доларів за кілограм), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас гравці ринку вважають таку ситуацію тимчасовим явищем. За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.

Крім того, через сонячні опіки якість кавунів у полях помітно погіршилася, а отже, істотно збільшиться відсоток некондиційної продукції, яку фермери прагнутимуть реалізувати якнайшвидше.

Пропозиція баштанних на внутрішньому ринку може також збільшитися внаслідок того, що деякі господарства в центральних і західних областях тільки приступають до масового збирання кавунів.

Важливо Попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року.