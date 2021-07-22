В Україні поволі стартує сезон кавунів, солодка ягода вже з'являється на ринках та прилавках магазинів.

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Мешканці Мелітополя вирішили провести дослідження та перевірити імпортну продукцію на кількість нітратів. Експертиза за допомогою нітрат-тестера показала 990 міліграм/кілограм при нормі у 60 міліграм/кілограм. Тобто наявний показник перевищує норму у 16,5 разів.

Фахівці стверджують, що зараз купувати кавуни небезпечно. Якщо в ягоді багато нітратів, то споживач майже гарантовано отруїться. За їхніми словами, варто почекати та насолодитися ягодою в серпні, коли достигне урожай та буде розпал сезону.

Україна стала одним з найбільших виробників ягід у світі. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна – у світовому топі виробників ягід".