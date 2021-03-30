Більше половини українського експортового ячменю купує Китай. Саме тому наші країни зацікавлені у лібералізації умов експорту.

Сьогодні Китай є одним з головних торгівельних партнерів України. Тільки за минулий рік експорт українських товарів до Піднебесної виріс майже у два рази, а в 2019 році збільшення склало 63%.

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Загалом поставки товарів до Китаю складають 14,5% від усього експорту України. Левова частка з них – продукція агропромислового комплексу. Приблизно 60% українського експортового ячменю вирушає у Китай.

У галузі ветеринарії сторони домовилися розширювати перелік акредитованих українських підприємств на дозволені види продукції. Також досягнуті домовленості щодо активізації діалогу стосовно акредитації українських бобових та пшениці.

Окремо було обговорено умови та необхідні кроки для взаємної торгівлі рибною продукцією. Також було наголошено, що українські виробники кормів для тварин зацікавлені у виході на китайський ринок.

Українці почали економити на продуктах. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24