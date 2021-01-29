Китаю вдалося відновити своє лідерство на світовому ринку виробництва кормів для тварин.

Джерело: Feednavigator

У 2020 році Китай виготовив 240 метричних тонн комбікорму та відновив світове лідерство у цій галузі. За останній рік цій країні вдалося збільшити виготовлення кормів на 5% та обігнати Сполучені Штати Америки.

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За оцінками глобального огляду Alltech за 2021 рік, міжнародний тоннаж кормів торік збільшився на 1% і досяг 1,88 мільярда метричних тонн.

Також до списку найбльших виробників комбікормів увійшли США, Бразилія, Індія, Мексика, Іспанія, Росія, Японія, Німеччина та Аргентина. У цілому на ці країни припадає 63% світового виробництва кормів, і їх можна розглядати як показник загальних тенденцій у сільському господарстві.

Дані показують, що 28% світового виробництва кормів займають корми для бройлерів, потім ідуть корми для свиней (24%), курей-несучок (14%), молочних корів (11%) та биків (10%). Корми для інших видів тварин займають 7% від світового обсягу виробництва, аквакультура – близько 4%, а корми для домашніх тварин – лише 2%.

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